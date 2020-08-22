مع اكتشاف أكبر احتياطي للغاز الطبيعي.. تركيا تتحدث عن بدء مرحلة جديدة تحقق فيها فائضا في القطع الأجنبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق، الجمعة، إن بلاده دخلت مرحلة جديدة مع اكتشاف أكبر احتياطي للغاز الطبيعي.

جاء ذلك في كلمة له من ظهر سفينة التنقيب “الفاتح”، قبالة شواطئ بلاده على البحر الأسود، بعدما زف بشرى اكتشاف 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بالمياه التركية، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقال البيرق في اتصال مرئي مع الرئيس رجب طيب أردوغان من ظهر السفينة “مع هذه القدرات الموجودة هنا، سنتحدث عن فائض الحساب الحالي، وليس عن العجز فيه، وسنتحدث عن بدء مرحلة جديدة نحقق فيها فائضا في القطع الأجنبي”.

وأكد وزير الخزانة والمالية التركي أن أنقرة أقدمت على خطوة كبيرة نحو اكتفاء كامل في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والاقتصاد.

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وقدَّم الوزير التركي الشكر لكافة المساهمين في نجاح الكشف عن أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا، وفي مقدمتهم وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، وشركة البترول التركية، وطاقم السفينة “الفاتح” من مهندسين وعمال.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت سابق الجمعة، اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود.

وقال أردوغان، إن “سفينة التنقيب “الفاتح” اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل “تونا”.

يشار إلى إن سفينة التنقيب التركية “الفاتح” تعمل منذ أواخر يوليو/ تموز في منطقة الاستكشاف “تونة-1″، التي تبعد نحو 100 ميل بحري إلى الشمال من الساحل التركي على غرب البحر الأسود.