كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 406 حالات إصابة بكورونا في أوزباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في أوزباكستان، اليوم السبت، عن تسجيل 406 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الحالات إلى 38231.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك، عن وزارة الصحة: "إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 262 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 33989 شخصا، وتلقي 3825 شخصا العلاج في المستشفيات، منهم 277 شخصا في حالة خطيرة".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.