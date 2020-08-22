كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و121 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و121 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 951897 إصابة، فيما توفي 16310 أشخاص منذ بدء تفشي الفيروس.

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 6147 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 767477 شخصا.

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وكانت روسيا، سجلت مقارنة بباقي الدول المتضررة من تفشي الوباء، معدل وفيات ضعيفا، فرغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أنها تحتل المرتبة الحادية عشرة من حيث عدد الوفيات.

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم نحو 3 ملايين، وحصد الوباء أرواح 800 ألف شخص حتى الآن.