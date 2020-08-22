كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل زيادة قياسية يومية في إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم السبت، نحو 69800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع وصول العدد الإجمالي للمصابين إلى 2.97 مليون مصاب.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، أن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا وصلت إلى 55794 شخصًا، مع تسجيل 945 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.

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وتماثل أكثر من 2.22 مليون شخص للشفاء في البلاد منذ بداية تفشي المرض.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.