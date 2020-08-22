ذكر مصدر أمني يوناني أنه تم اعتقال قائد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هاري ماغواير على يد الشرطة اليونانية.

وأوضحت الصحافة اليونانية، في تقارير اليوم السبت، أن الاعتقال جرى قبل يومين بعد ضلوع عميد النادي الإنجليزي في اشتباك مع سياح وتهجمه على الشرطة في جزيرة ميكونوس السياحية.

وقال بيتروس فاسيلاكيس، وهو ضابط شرطة في المنطقة، إن ثلاثة أشخاص من الجنسية البريطانية بينهم لاعب كرة قدم، يشتبه بضلوعهم في شجار مع أشخاص آخرين.

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وقام ثلاثة أشخاص من ضمنهم هاري ماغواير بلكم أفراد من شرطة الجزيرة متسببين لهم بإصابات طفيفة، كما أنهم متهمون أيضا بمقاومة عملية إيقافهم ،إضافة إلى الشتم والتهديد اللفظي في حق عناصر الأمن ،الذين قاموا باعتقالهم.

وأضاف أن مركز الشرطة تلقى اتصالا في وقت متأخر من أول أمس الخميس، من أجل فض إشكال بين مجموعتين من الأشخاص.

وعلقت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية على الحادث، بأنه قد يتسبب في فقدان هاري ماغواير موقعه كقائد للفريق.