طقس اليوم السبت.. ارتفاع درجات الحرارة مع طقس حار بعدد من مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن ترتفع درجات الحرارة مع طقس حار بكل من داخل مناطق سوس والشياظمة، والجنوب الشرقي، وجنوب البلاد ومحليا بالسهول الداخلية.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة أحيانا كثيفة على السواحل الشمالية والسهول الشمالية والوسطى، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية. وستظهر كالعادة سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس، وسفوحهم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد مع نزول زخات مطرية رعدية محلية واحتمال نزول برد كذلك.

وستظل الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية بالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي إلى أحيانا شمالية بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية وكل من جنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، الرحامنة، تادلة وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 14 و18 درجة بالمرتفعات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و47 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وداخل مناطق سوس والشياظمة، وما بين 37 و43 درجة بالمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، والريف الغربي، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و36 درجة بكل من الساحل المتوسطي، والريف، والأطلس المتوسط، والأطلس الصغير، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 24 و31 درجة بالأطلس الكبير وجوار السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سيم وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.