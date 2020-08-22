رهط: إصابة شابين إثر تعرضهما لإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في الثلاثينيات من عمريهما، بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في حي رقم 26 بمدينة رهط في النقب، اليوم السبت.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن المصابين تعرضا لإطلاق نار خلال شجار وقع في رهط، ما أسفر عن إصابتهما بجراح متفاوتة.
وقدم طاقم طبي، الإسعافات الأولية للمصابين ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
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