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تحطم طائرة شحن في مطار جوبا الدولي

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة شحن في مطار جوبا الدولي والان نبدء بالتفاصيل

تحطمت طائرة شحن صباح اليوم بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان.

وقال كور كوال أجيو ، المدير العام لمطار جوبا، إن طائرة شحن تحطمت في حي ريفيريندم (الاستفتاء) بعد دقائق من إقلاعها من المطار.

وكشف كوال النقاب عن أن طائرة الشحن كانت متجهة إلى مدينتي واو وأويل وعلى متنها عدد من الركاب. وقال: "هرع فريق من المطار إلى مكان الحادث للحصول على مزيد من التفاصيل حول الضحايا".

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