العثور على رفات سبعة أشخاص مدفونة بأرض متروكة جنوبي بغداد

افاد مصدر أمني السبت، بالعثور على رفات لسبعة اشخاص مجهولين مدفونة في ارض متروكة داخل محطة الطاقة الحرارية جنوبي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تعثر على رفات عبارة عن (عظام وجماجم عدد/٧) لاشخاص مجهولين مدفونة في ارض متروكة داخل محطة الطاقة الحرارية ضمن منطقة اليوسفية جنوبي بغداد".

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