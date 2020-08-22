مصدر: تسجيل 374 إصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات في جانب الكرخ



أفاد مصدر طبي في دائرة صحة الكرخ، السبت، بتسجيل 374 إصابة جديدة بفايروس كورونا وثلاث وفيات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دائرة صحة الكرخ سجلت 374 إصابة جديدة بفايروس كورونا وثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بالفايروس". ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 188802، ومجموع حالات الشفاء: 134369 نسبة الشفاء، ومجموع الوفيات: 6121، وفقاً لآخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة.



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