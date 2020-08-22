الانواء الجوية: طقس حار نهارا وارتفاع تدريجي للحرارة ابتداء من الأربعاء



توقعت هيئة الانواء الجوية، السبت، ان يكون الطقس في عموم البلاد حار نهارا، فيما سترتفع درجات الحرارة تدريجيا ابتداء من الأربعاء المقبل.

في ادناه صور تفصيلية تبين توقعات الهيئة:

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