بالصور.. نجفي يعثر على 200 قطعة أثرية في أرضه

عثر مواطن نجفي، على 200 قطعة أثرية كانت مدفونة في أرضه، حيث تنوعت بين تماثيل وجرار وأختام وعملات، تعود إلى حقب زمنية مختلفة، لكنه قرر تسليمها للجهات الرسمية.
وقال مدير آثار النجف محمد بدن في حديث لـ الخليج 365، إن "مواطناً نجفياً سلم الدائرة بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم أكثر من 200 قطعة أثرية تعود إلى حقب زمنية مختلفة منها السومرية والفرثية والساسانية والإسلامية".
وأشار بدن إلى أن المواطن النجفي "سوف يحصل على جائزة مالية"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لن يتعرض للمساءلة القانونية".
وأشار بدن إلى أن المواطن النجفي "سوف يحصل على جائزة مالية"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لن يتعرض للمساءلة القانونية".
من جانبه، وجه وزير الثقافة حسن ناظم، دعوة عبر الخليج 365، للمواطنين الذين توجد لديهم قطع أثرية، إلى "تسليمها للدوائر المعنية لوضعها في مكانها الصحيح وهو المتاحف العراقي، بدلاً من تعرضها إلى التلف".
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