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انتحار مصاب بفايروس كورونا في كربلاء

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أفاد مصدر أمني في كربلاء، اليوم السبت، بأن مصاباً بفايروس انتحر حرقاً داخل منزله في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً تولد 1980 أقدم على الانتحار حرقاً بمادة البنزين داخل مخزن تابع لدار أهل زوجته الذي يسكن فيه، ضمن منطقة الفريحة في كربلاء، لتدهور حالته النفسية كونه مصاباً بفيروس كورونا".

وفي السياق نفسه، ذكر مصدر أمني ببغداد في حديث لـ السومرية، إن "فتاة تولد 2007 أقدمت على الانتحار حرقاً داخل منزلها ضمن منطقة الحرية شمالي العاصمة بغداد".

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.

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