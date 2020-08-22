منظمة الصحة العالمية: هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تحور فيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظمة الصحة العالمية

قالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كورونا.

وأضافت خلال إفادة في جنيف "شكلنا فريقا خاصا لرصد التحورات ... وندرس كيف يمكننا أن نفهم بشكل أفضل عملية التحور وتأثيرها".

ووفقا لإحصاء رويترز أصيب ما يربو على 22.78 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فيما أودى المرض بحياة نحو 792837 شخصا.