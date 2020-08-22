قالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كورونا.
وأضافت خلال إفادة في جنيف "شكلنا فريقا خاصا لرصد التحورات ... وندرس كيف يمكننا أن نفهم بشكل أفضل عملية التحور وتأثيرها".
ووفقا لإحصاء رويترز أصيب ما يربو على 22.78 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فيما أودى المرض بحياة نحو 792837 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تحور فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.