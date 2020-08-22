مباحثات كورية صينية رفيعة لأول مرة منذ جائحة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

احتضنت عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول، السبت، مباحثات بين مسؤول كوري ودبلوماسي صيني رفيع المستوى في أول زيارة مماثلة منذ ظهور فيروس كورونا أواخر 2019.



وقالت الحكومة الكورية، إن يانج جيه تشي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، سيلتقي مع مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي سوه هون في مدينة بوسان الساحلية لمناقشة التعاون في مجال مكافحة كورونا والعلاقات الثنائية والموقف في شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الكورية فإن يانج وصل الجمعة وسيغادر السبت.

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تأتي المحادثات بعد أن قلصت الجائحة التبادل الثنائي بين البلدين وجمدت مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية.

وقبل أيام، قال متحدث رئاسي كوري إن سوه، الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي، يوليو/تموز الماضي، بعد أن كان رئيسا لجهاز المخابرات، سيناقش ملف كوريا الشمالية والتعاون في مكافحة كورونا، إضافة لزيارة محتملة من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى سيؤول.

لكن تقارير صحفية أكدت أن يانج لم يرد على سؤال، قبل الاجتماع، بشأن ما إذا كان الرئيس الصيني سيزور سيؤول هذا العام.