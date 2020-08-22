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تحطم طائرة بعد إقلاعها من مطار جوبا بجنوب السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

تحطم طائرة بعد إقلاعها من مطار جوبا بجنوب السودان

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة تحطمت، صباح اليوم السبت، بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

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ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه من غير المعروف حتى اللحظة نوع الطائرة وعدد الضحايا، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

 

وأفاد موقع "سودان بوست" بأن طائرة تابعة لشركة طيران جنوب السودان تحطمت بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل معظم من كانوا على متنها، وفقا لعدد من شهود العيان.

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