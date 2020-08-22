شكرا لقرائتكم خبر عن حسين هريدي يعتبر وقف إطلاق النار بليبيا دليل على قوة ردع الرسائل المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الأزمة الليبية، مؤكدًا أن الخطوة التي أعلن عنها المجلس الرئاسي الليبي بالأمس، والتي تدعو لوقف إطلاق النار بالأراضي الليبية، إيجابية، وكانت محل ترحيب من الجانب المصري، والأطراف الدولية، وبصفة خاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوى، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، "ON"، أن الموقف الذي اتخذته مصر منذ شهرين، الخاص بإعلان القاهرة ساهم في دفع عمليات الحل، والخط الأحمر الذي أعلنت عنه مصر، كان يقصد منه وقف إطلاق النار، وعدم تجاوز حدود الدول.

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وتابع "هريدي"، أن وقف إطلاق النار غير المعلن في ليبيا، واضح منذ إعلان الرئيس السيسي عن الخط الأحمر، والمقصود منه عدم تجاوز الأطراف المسلحة لتلك المنطقة، مؤكدا أن رسائل مصر كانت رسائل ردع وليست حرب.

وذكر أن التحرك المصري تبعه تحركات من الجانب الأمريكي، لجعل مدينتي سرت والجفرة منزوعة السلاح، من خلال لقاءات ممثلي واشنطن بـ المستشار عقيلة صالح بالقاهرة، والتي تبلورت فيه التحركات الدبلوماسية القادمة في ليبيا.