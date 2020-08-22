شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة لمحور الشر التركى القطرى.. تفاصيل تأثير وقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء شلبي المحامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يشكل انتصارا مهما للشعب الليبي الباحث عن السلام والذي ينشد الاستقرار وبناء نظامه السياسي بحرية، مضيفا أن الإعلانين المتزامنين الصادرين عن كل من، رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس حكومة الوفاق المؤقتة بإعلان وقف إطلاق النار يشكل هزيمة ساحقة لمحور الشر التركي - القطري الذي عمل طويلا على تقويض الاستقرار وتعميق بذور الانتقام بين الليبيين، مستعينا بحفنة من غير الأسوياء الذين لا يربطهم أي انتماء بوطنهم ليبيا.

وأضاف شلبي فى تصريحات له، أن هزيمة محور الشر تتحقق بوقف إطلاق النار على عكس هدف هذا المحور الذي كان يخطط للتحكم بجوار الليبيين واستغلال الأرض الليبية في الإساءة لدول الجوار وتعميق الاضطراب الاقليمي، ذلك أن قوى الشر لا تتعذى سوى على المتاعب والانقسام.

وأشار شلبي إلى أن التقدير الذي عبر عنه كل من عقيلة صالح وفايز السراج للرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر العربية يعكس انتصار الإرادة الوطنية الليبية التي ساندتها مصر في مواجهة محور الشر التركي - القطري، مطالبا كل من الادارتين الأمريكية والروسية بدعم الجهود المصرية والألمانية المخلصة لإنهاء الفوضى في ليبيا واستعادة الاستقرار لفائدة الشعب الليبي وحقه في تقرير مستقبله السياسي ونبذ الإرهاب ألدولي.

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