إندونيسيا توقع اتفاقاً مع سينوفاك الصينية للحصول على لقاح كورونا

السبت 22 أغسطس 2020

وقعت إندونيسيا اتفاقاً مع شركة "سينوفاك بايوتك" الصينية للحصول على 50 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) المُركز ما سيسمح لشركة "بي تي بايو فارما" المملوكة للدولة بإنتاج جرعات محليا.



وقالت شركة "بايو فارما" المصنعة للقاحات في بيان اليوم السبت إن سينوفاك سوف تشحن اللقاح المركز على خمس مراحل متساوية بين نوفمبر ومارس المقبلين.

كما منحت سينوفاك، ومقرها بكين، أولوية الحصول على شحنات كبيرة لإندونيسيا حتى نهاية .2021

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كما تسعى الحكومة لشراكة محتملة مع شركة الأدوية الصينية "سينوفارم جروب"، حسبما قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي عبر حسابها على تويتر أمس الجمعة.

وأظهرت التحاليل المعملية إيجابية نحو 150 ألف إندونيسي للفيروس، فيما وصل الوفيات إلى 6500 حتى 22 أغسطس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وقالت "بايو فارما" إنها سوف تزيد قدرتها التصنيعية لـ 250 مليون جرعة بحلول نهاية العام من نحو مئة مليون حاليا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وسوف يستلزم لقاح كوفيد-19 المركز سلسلة من التجارب ويجب تسجيله لدى وكالة مراقبة الأغذية والعقاقير الإندونيسية قبل الإنتاج الكمي.