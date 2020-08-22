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شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات.. "الضواحي" تختتم حملتها بـ 1702 فحص كورونا والان مع التفاصيل
السبت 22 أغسطس 2020
ختتمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بنجاح حملتها التي أطلقتها مؤخراً بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، وشملت إجراء الفحوصات الطبية المجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لأهالي ضواحي إمارة الشارقة، وذلك تحت شعار «معاً نحو صحة مستدامة»، والتي استمرت على مدى أربعة عشر يوماً متواصلاً، وتم إنجاز 1,702 فحص لأهالي الشارقة.
وحققت الحملة نجاحها في مدى الإقبال الذي شهدته من قبل أهالي ضواحي الشارقة بإجراء الفحص الطبي في مقار مجالس الضواحي الشارقة، وشملت ثمانية مجالس ضواحي هي مجلس ضاحية الصبيحية ومجلس ضاحية حياوه في مدينة خورفكان ومجلس ضاحية البستان في الذيد ومجلس ضاحية الخالدية ومجلس ضاحية مويلح ومجلس ضاحية مغيدر ومجلس ضاحية الرحمانية في الشارقة، بالإضافة إلى مجلس دبا الحصن.
وكشف خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، عن أهمية تعاون الدائرة ممثلة في مجالس ضواحي لتنفيذ الحملة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية.
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