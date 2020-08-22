العراق يرفض انتهاك تركيا لسيادته

السبت 22 أغسطس 2020

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، رفض بلاده العمليات العسكرية التركية المتواصلة على الأراضي العراقية في إقليم كردستان منذ الشهر الماضي.



وقال الكاظمي في مقابلة مع تلفزيون «العراقية»الحكومي: «نرفض الاعتداء التركي على الأراضي العراقية».

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وأكد رئيس الحكومة العراقية أن «الدستور العراقي لن يسمح بأن يكون العراق منطلقاً للاعتداء على أي أحد من جيرانه ولا نسمح بذلك لا مع تركيا أو غيرها».

وقال، إن «العراق يحترم جيرانه، ويطلب من الآخرين أن يبادلوه الشيء نفسه».

وكانت القوات العسكرية التركية قد شرعت منذ الشهر الماضي بعملية عسكرية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المتحصنين في المناطق الحدودية الجبلية الوعرة في إقليم كردستان، وأدى القصف إلى مقتل ثلاثة عسكريين عراقيين وتهجير المئات من المدنيين في القرى الكردية.