شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات.. "الطوارئ والأزمات" تنفي وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة والان مع التفاصيل

السبت 22 أغسطس 2020 نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالامارات صحة ما تم تداوله في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة نتيجة اصابتهم بفيروس كوفيد-19.

Advertisements وأضافت الهيئة أنه تم إحالة الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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