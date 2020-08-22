شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تسجل 2328 إصابة جديدة بكورونا في زيادة يومية قياسية والان مع التفاصيل

السبت 22 أغسطس 2020 قال مسؤولون اليوم السبت إن أوكرانيا سجلت 2328 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

Advertisements وتتجاوز الأعداد، الصادرة عن بيانات مجلس الأمن والدفاع الوطني، الرقم القياسي السابق لأكبر زيادة يومية والذي بلغ 2134 يوم الخميس. وبلغ مجمل الحالات 102971 منها 2244 وفاة. وشهدت حالات الإصابة ارتفاعا حادا في الأيام الماضية.

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