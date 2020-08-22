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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة العين تكرم آسيوية لأمانتها والان مع التفاصيل
السبت 22 أغسطس 2020
كرمت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي السيدة رشيدة أكتر محمد إسحاق آسيوية الجنسية لأمانتها حيث عثرت على مفقودات مالية في منطقة السوق وسلمتها لمركز شرطة المربعة.
وأشاد العقيد مبارك سيف السبوسي مدير المديرية بأمانة السيدة رشيدة أكتر محمد وحسن تصرفها وخلقها الرفيع من خلال قيامها فور عثورها على المبلغ المفقود بتسليمها إلى مركز شرطة المربعة.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوطيد علاقتها مع الجمهور وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن التكريم يهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على الاستمرار في نهج الخير والتعاون الإيجابي والعمل يداً بيد من أجل تعزيز الأمن والأمان في ربوع الوطن.
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