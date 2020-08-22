شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زوارق الاحتلال الإسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الراسية غرب غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 12:25 مساءً, 22 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين الراسية على شاطئ قبالة بحر منطقة السودانية غرب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية في غزة: إن زوارق بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب حيث تتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي قصف مواقع وإطلاق النار على الصيادين في بحر غزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوارق الاحتلال الإسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الراسية غرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.