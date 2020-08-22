شكرا لقرائتكم خبر عن لاتفيا وليتوانيا تخضع القادمين من ألمانيا للحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

قررت لاتفيا وليتوانيا فرض حجر صحي اعتبارا من بعد غد الإثنين على القادمين من ألمانيا لمدة 14 يوما، في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا وقد أدرجت الدولتان ألمانيا في القائمتين اللتين نشرتهما الإدارتين الصحيتين بهما مساء أمس الجمعة والتى تضم الدول ذات المعدل المرتفع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك على خلفية تزايد أعداد الإصابة الجديدة بكورونا في ألمانيا.

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