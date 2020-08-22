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لاتفيا وليتوانيا تخضع القادمين من ألمانيا للحجر الصحي

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قررت لاتفيا وليتوانيا فرض حجر صحي اعتبارا من بعد غد الإثنين على القادمين من ألمانيا لمدة 14 يوما، في إطار إجراءات مكافحة جائحة .

وقد أدرجت الدولتان ألمانيا في القائمتين اللتين نشرتهما الإدارتين الصحيتين بهما مساء أمس الجمعة والتى تضم الدول ذات المعدل المرتفع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك على خلفية تزايد أعداد الإصابة الجديدة بكورونا في ألمانيا.

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