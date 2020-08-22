شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بريطانية تطالب بالتدخل لتدارك كارثة "صافر" والان نبدء بالتفاصيل

قالت النائبة البرلمانية جيل فيرنس، رئيسة مجموعة أصدقاء اليمن في حزب العمال البريطاني، إن ناقلة النفط "صافر" قنبلة عائمة موقوتة. ووجهت رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية تطالب فيها الحكومة البريطانية بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة، ولعب دور رئيسي داخل المجتمع الدولي لمنع الكارثة الإنسانية والبيئية والاقتصادية في البحر الأحمر بسبب ناقلة النفط "صافر".

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