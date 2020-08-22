شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية .. قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 315 إصابة جديدة حتى منتصف ليل الجمعة، في استمرار لتسجيل زيادات في خانة المئات لحالات العدوى المحلية الجديدة. ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمرض في البلاد إلى 17002 إضافة إلى 309 وفيات.
وفرضت الحكومة من جديد قواعد تباعد اجتماعي من الدرجة الثانية في سول وبعض المدن المحيطة بها بما في ذلك فرض قيود على التجمعات الكبيرة وحظر اللقاءات الشخصية في الكنائس وإغلاق الملاهي الليلية وحانات الكاريوكي ومقاهي الإنترنت.
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