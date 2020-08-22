

أصدرت خلية الأزمة في محافظة دهوك، اليوم السبت، قرارات جديدة من بينها فتح المساجد والأماكن السياحية ضمن الشروط الصحية، وكذلك فتح المطاعم بنسبة 50%، واستمرار غلق قاعات الحفلات والقاعات الرياضية حتى الأول من أيلول. يتبع...



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بينها فتح المساجد والأماكن السياحية بشروط.. خلية أزمة دهوك تصدر قرارات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.