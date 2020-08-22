تعليق سعودي جديد عن تفشي فايروس 'MERS' في البلاد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، أنه تم إكمال 60 يوماً دون أن تسجل في البلاد أية حالة إصابة بفايروس كورونا الشرق الأوسط "MERS" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
وأكتُشف الفايروس في السعودية عام 2012 وينتقل فايروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أساساً من الحيوان إلى الإنسان، ولكنه يمكن أن ينتقل أيضاً من شخص إلى آخر، وهو فايروس حيواني المصدر.
وتشير الدراسات العلمية إلى أن الأشخاص يصابون بالعدوى عن طريق مخالطة الجِمال، على نحو مباشر أو غير مباشر، حيث يتسبب بحالات عدوى وخيمة، يترتب عليها معدل وفيات مرتفع.
وتشمل أعراض المرض الشائعة: الإصابة بالحمى، الإصابة بالسعال، الإصابة بضيق التنفس، الالتهاب الرئوي في بعض الحالات.
وفي حالات أخرى لم تقتصر أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية على أعراض الجهاز التنفسي فقط، بل امتد تأثيرها للجهاز الهضمي، فأصيب البعض بالإسهال، والغثيان، والقيء.
وينبغي الالتزام بالنظافة العامة، مثل غسل اليدين بانتظام قبل ملامسة الحيوانات وبعدها، وتجنب مخالطة الحيوانات المريضة، ولا بد من مراعاة الممارسات الخاصة بنظافة الأغذية. كما ينبغي أن يتجنب الناس شرب حليب الأبل(النوق) الطازج أو بولها، أو تناول لحومها غير المطهية جيدا.
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