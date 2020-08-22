إتلاف حاوية بداخلها مفرقعات في ميناء أم قصر

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، إتلاف حاوية بداخلها مفرقعات في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية)واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بأبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية اتلفت ملاكات منفذ أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة مادة مفرقعات ( العاب أطفال) بوزن أجمالي 38 طنا ممنوعة من الاستيراد محمله في حاوية 40 قدماً".



واوضحت "تمت عملية الضبط بناءً على معلومات استخبارية دقيقة واستنادا إلى توجيهات قرار قاضي تحقيق أم قصر ، فتم الكشف على الحاوية وثبت صحة المعلومة"، مؤكدة انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى الجهات المختصة والقضائية لأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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