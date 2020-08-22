حذر نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية نايف الشمري، السبت، من تصاعد وتيرة العمليات الارهابية من تفجيرات او هجمات مسلحة او اغتيالات تمارسها الجماعات الارهابية والراغبة بخلط الاوراق مع ارتفاع وتيرة الحديث على قضية الانتخابات وقرب موعدها.
واضاف الشمري، ان "ماجرى بالايام الماضية وما نتوقع حدوثه بالايام اللاحقة، يجعلنا امام مسؤولية وطنية وقانونية في مطالبة الوزارات الامنية والاستخبارية بكافة صنوفها، بوضع خطط استثنائية واستباقية بهذه المرحلة وعلى مراحل تمتد الى موعد الانتخابات وما يتلوها لحين اعلان النتائج تشكيل الحكومة المقبلة، لنضمن بقاء قواتنا الامنية متقدمة خطوة على الجماعات الارهابية لافشال جميع مخططاتها التي باتت مكشوفة للجميع بغية حقن الدماء وتفويت الفرصة على تلك الجماعات في تحقيق ما تصبو اليه".
كانت هذه تفاصيل خبر الامن النيابية تحذر من تصاعد وتيرة العمليات الارهابية وتطالب بوضع خطط استثنائية تمتد لموعد الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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