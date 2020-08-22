مسؤول إيراني: علاقتنا التجارية مع الإمارات مستمرة

ونقلت صحيفة "إيران" الحكومية عن رئيس غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية المشتركة، فرشيد فرزانجان قوله "لن يكون هناك اضطراب في الاتجاه المتنامي للعلاقات التجارية الإيرانية الإماراتية، وأن العلاقات التجارية بين البلدين مستمرة".وأوضح فرزانجان أن "البلدين الجارين (إيران والإمارات) عازمان على تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما".

وأشار إلى أن "سلع إيران المستوردة من الإمارات ليست مجرد سلع استهلاكية، بل تشمل أيضا الآلات والأجزاء اللازمة للقطاعات الصناعية، التي يمكن أن تشمل الآلات الصناعية والأجزاء اللازمة للصناعات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر".

وفقا للمسؤول الإيراني فإنه "يمكن أن تكون الصادرات إلى الإمارات، مثل الدول المجاورة الأخرى، محركا للتوظيف وتوليد الدخل في قطاع الصرف الأجنبي".