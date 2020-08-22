مسؤول إيراني: علاقتنا التجارية مع الإمارات مستمرة

قال مسؤول إيراني، السبت، إن علاقات بلاده التجارية مع دولة الإمارات مستمرة، مشيرا إلى أن "البلدين الجارين عازمان على تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما".
وأوضح فرزانجان أن "البلدين الجارين (إيران والإمارات) عازمان على تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما".
وأشار إلى أن "سلع إيران المستوردة من الإمارات ليست مجرد سلع استهلاكية، بل تشمل أيضا الآلات والأجزاء اللازمة للقطاعات الصناعية، التي يمكن أن تشمل الآلات الصناعية والأجزاء اللازمة للصناعات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر".
وفقا للمسؤول الإيراني فإنه "يمكن أن تكون الصادرات إلى الإمارات، مثل الدول المجاورة الأخرى، محركا للتوظيف وتوليد الدخل في قطاع الصرف الأجنبي".
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