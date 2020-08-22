بيان رسمي: ضبط كميات من مادة 'C4' شديدة الانفجار و21 عبوة ناسفة شمال بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، رفع كميات من مادة "C4" شديدة الانفجار و21 عبوة ناسفة تم ضبطها شمال العاصمة.

وقال مدير علاقات وإعلام القيادة المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال قيام مفارز مركز شرطة الزهور بتفتيش الفضاءات المتروكة حسب توجيهات الوزارة تم العثور على 7 جلكان مملوء بمادة C4 شديدة الانفجار مع 21 عبوة ناسفة جميعها قديمة".



وأضاف، أنه "تم إشعار القطعات الماسكة للأرض الفوج الثاني في اللواء الثالث والأربعين الفرقة الحادية عشر جيش عراقي، حيث تم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي التابع للفرقة اعلاه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

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