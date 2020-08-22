وكيل أعماله: كاتانيتش لم يدلِ بأي تصريح ونحترم عقدنا مع الاتحاد العراقي

وانتشرت في الوسط الرياضي العراقي، تصريحات لكاتانيتش قيل انها تعود لراديو "بي بي سي".

وقال بهروز في حديث لـ الخليج 365، "اتصلت قبل قليل بالمدرب كاتانيتش، وسألته عما اذا كان هناك تصريح لأي وسيلة إعلامية يوم امس، والمدرب ابلغني بان ذلك غير صحيح اطلاقاً وهذه الاخبار مزيفة".



وأوضح بالقول ان "عقدنا مع الاتحاد العراقي لكرة القدم يستمر لثلاث سنوات، وهناك عام واحد متبقي بعقدنا، ونحن نحترم عقدنا المبرم مع الجانب العراقي".

وعن مسألة توقيت تجديد عقد المدرب، اكد بهروز، "انتظر الهيئة التطبيعية لإخباري بذلك".

وتولى كاتانيتش، تدريب اسود الرافدين خلال شهر أيلول عام 2018.