2020-08-22 | 10:27
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وقال بهروز في حديث لـ الخليج 365، "اتصلت قبل قليل بالمدرب كاتانيتش، وسألته عما اذا كان هناك تصريح لأي وسيلة إعلامية يوم امس، والمدرب ابلغني بان ذلك غير صحيح اطلاقاً وهذه الاخبار مزيفة".
وأوضح بالقول ان "عقدنا مع الاتحاد العراقي لكرة القدم يستمر لثلاث سنوات، وهناك عام واحد متبقي بعقدنا، ونحن نحترم عقدنا المبرم مع الجانب العراقي".
وعن مسألة توقيت تجديد عقد المدرب، اكد بهروز، "انتظر الهيئة التطبيعية لإخباري بذلك".
وتولى كاتانيتش، تدريب اسود الرافدين خلال شهر أيلول عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أعماله: كاتانيتش لم يدلِ بأي تصريح ونحترم عقدنا مع الاتحاد العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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