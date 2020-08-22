طفلة الماء.. شاهد جديد على الإجرام الحوثي باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصة إنسانية مأساوية، بطلتها طفلة يمنية، استهدفها قناص حوثي أثناء رحلتها في البحث عن قليل من الماء لتروي ظمأها. اليمن يندد بتواصل قطر والحوثيين: يتجاوز القوانين والأعراف

الطفلة رويدا صالح (8 سنوات)، تحولت إلى أيقونة جديدة لمعاناة اليمنيين على يد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران. تفاصيل الحادث تكشف أن الطفلة كانت تحمل جبة ماء فارغة في طريقها من أجل تعبئتها في حي الروضة، قبل أن تتعرض لطلقة نارية، وبعد سقوطها أرضا، هرع شقيقها لإنقاذها، حيث قام بسحبها زحفا خوفا من استهدافها مرة أخرى بالرصاص، في مشهد مأساوي.

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