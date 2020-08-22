مقتل شخص وإصابة 4 في 3 انفجارات بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأفغانية وقوع ثلاثة انفجارات في العاصمة كابول، صباح السبت، أسفرت عن مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة 4 آخرين، من بينهم مدني، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية.
وأوضحت الشرطة، في بيان، أن الانفجار الأول وقع حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا بمنطقة "ساراك-اي-ناو" بمنطقة الشرطة الخامسة في كابول.
وأضافت أن الانفجار استهدف مركبة خاصة، حيث قتل أحد أفراد قوات الأمن وأصيب اثنان آخران، من بينهم مدني.
ولفت بيان الشرطة إلى أن الانفجار الثاني وقع في منطقة "هانجارها راوندابوت" في منطقة الشرطة الـ15 في كابول حوالي الساعة السابعة و20 دقيقة صباحا، مما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الأمن خلال استهداف مركبة تابعة للشرطة.
وأشار إلى أن الانفجار الثالث وقع بمنطقة "كومباني" في منطقة الشرطة الخامسة في كابول ولم يسفر عن وقوع ضحايا.
يأتي ذلك في أعقاب زيادة كبيرة في انفجارات العبوات الناسفة في كابول، التي تستهدف في الغالب مركبات تابعة لقوات الأمن.
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