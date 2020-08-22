شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تسجل أعلى معدل يومي في إصابات كورونا منذ منتصف مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 947 الجمعة وهو أعلى معدل يومي يتم تسجيله خلال ثلاثة أشهر، مما عزز المخاوف من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

Advertisements وأعلنت وزارة الصحة أيضًا عن تسجيل تسع حالات وفاة مرتبطة بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 35427. وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 257065. وأوضحت الوزارة أنه يوجد في إيطاليا الآن 16678 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 69 شخصًا في العناية المركزة، و919 شخصًا في أجنحة المستشفيات الأخرى غير المخصصة لعلاج المصابين بالفيروس، و15690 يخضعون للعزل المنزلي.

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