الامارات.. "الضواحي" تختتم حملتها بـ 1702 فحص كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ختتمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بنجاح حملتها التي أطلقتها مؤخراً بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، وشملت إجراء الفحوصات الطبية المجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لأهالي ضواحي إمارة الشارقة، وذلك تحت شعار «معاً نحو صحة مستدامة»، والتي استمرت على مدى أربعة عشر يوماً متواصلاً، وتم إنجاز 1,702 فحص لأهالي الشارقة.

Advertisements

وحققت الحملة نجاحها في مدى الإقبال الذي شهدته من قبل أهالي ضواحي الشارقة بإجراء الفحص الطبي في مقار مجالس الضواحي الشارقة، وشملت ثمانية مجالس ضواحي هي مجلس ضاحية الصبيحية ومجلس ضاحية حياوه في مدينة خورفكان ومجلس ضاحية البستان في الذيد ومجلس ضاحية الخالدية ومجلس ضاحية مويلح ومجلس ضاحية مغيدر ومجلس ضاحية الرحمانية في الشارقة، بالإضافة إلى مجلس دبا الحصن.

وكشف خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، عن أهمية تعاون الدائرة ممثلة في مجالس ضواحي لتنفيذ الحملة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية.