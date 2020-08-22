شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. "الطوارئ والأزمات" تنفي وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالامارات صحة ما تم تداوله في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة نتيجة اصابتهم بفيروس كوفيد-19.



وأضافت الهيئة أنه تم إحالة الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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