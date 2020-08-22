الإمارات تنفي توقيع اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

نفت دولة الإمارات توقيع مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي مع إسرائيل، في إطار معاهدة السلام بين البلدين.

Advertisements

وأكد محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن الإمارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي.

وأكد أن الهدف الأساسي للمعاهدة هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وأن هذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية. وكانت تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام، أمس، ادعت فتح اتصالات على المستوى الوزاري بين الدولتين لتوقيع اتفاق أمني قريباً بينهما. ودعا الزعابي إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكداً أن هذه التقارير عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً.