منظمة الصحة العالمية: يجب مكافحة كورونا داخل المدارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

حثت منظمة الصحة العالمية على ضرورة مكافحة فيروس كورونا مع بداية العام الدراسي الجديد ليس فقط في المدارس وإنما أيضا في محيط التعامل مع الأطفال والشبيبة بصورة عامة.



وذكرت المنظمة أنه بدون ذلك سينتشر الفيروس داخل المدارس.

وقالت مسؤولة مرض كوفيد -19 بالمنظمة ماريا فان كيركهوف اليوم الجمعة في جنيف: "من الأمور الحاسمة حقيقة السيطرة على عملية تفشي المرض وانتقاله في بيئة المدارس".

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وأضافت كيركهوف إن المنظمة ستصدر خلال الأيام المقبلة توصيات بارتداء الكمامات داخل المدارس.

وحذر مايك ريان منسق شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن الكمامات وحدها لا تكفي لوقف انتشار الفيروس، مضيفا في الوقت ذاته أن على التلاميذ والتلميذات حفظ مسافات التباعد بينهم جميعا وأن تبني السلطات بحسب سعة المكان فصولا أصغر مساحة إذا لزم الأمر.

وأوضحت كيركهوف أنه لا توجد دراسات كافية بشأن سلسلة العدوى بالمرض بين الأطفال.

وأضافت كيركهوف أن معظم الأطفال الذين يصابون بالعدوى لا تظهر عليهم إلا أعراض بسيطة.