شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة العين تكرم آسيوية لأمانتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 كرمت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي السيدة رشيدة أكتر محمد إسحاق آسيوية الجنسية لأمانتها حيث عثرت على مفقودات مالية في منطقة السوق وسلمتها لمركز شرطة المربعة.

Advertisements وأشاد العقيد مبارك سيف السبوسي مدير المديرية بأمانة السيدة رشيدة أكتر محمد وحسن تصرفها وخلقها الرفيع من خلال قيامها فور عثورها على المبلغ المفقود بتسليمها إلى مركز شرطة المربعة. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوطيد علاقتها مع الجمهور وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن التكريم يهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على الاستمرار في نهج الخير والتعاون الإيجابي والعمل يداً بيد من أجل تعزيز الأمن والأمان في ربوع الوطن.

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