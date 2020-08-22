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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تفرض قيودا على سفر 14 إيرانيًا جراء انتهاكات لحقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت واشنطن، الجمعة، فرض قيود على تأشيرات الدخول ضد 14 إيرانيا لضلوعهم في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إنه "تم فرض قيود على تأشيرات الدخول ضد 13 إيرانيا لضلوعهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق باغتيال معارض إيراني في سويسرا عام 1990".
ولم تكشف الخارجية الأمريكية عن أسماء هؤلاء الأشخاص.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنها أدرجت ضمن هؤلاء أيضا اسم حجة الله خدائي.
وقالت إنه بصفته مدير سجن إيفين في إيران، سيء السمعة، فقد أدار مؤسسة "كانت نموذجا للتعذيب وغيره من أساليب العقاب والتعامل الوحشي واللاإنساني والمهين".
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