السجن 3 سنوات لـ 5 من أعضاء جماعة الإخوان بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جُنح الإرهاب بالشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، اليوم السبت، 5 أشخاص بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمين، وجميعهم مُقيمين منيا القمح؛ بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحريضية على العنف ضد الدولة ومؤسساتها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جُنح الإرهاب.