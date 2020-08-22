أبوبكر شريت نقيبًا لأطباء الأسنان في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء الأسنان بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، فوز الدكتور أبوبكر شريت بمقعد النقيب.
وفاز الدكتور طاهر شريف بمقعد فوق السن، والدكتور محمود عصمت بمقعد تحت السن.
جدير بالذكر أن انتخابات نقابة أطباء الأسنان بمحافظة أسيوط جرت وسط إجراءات أمنية واحترازية في ظل إشراف قضائي كامل.
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