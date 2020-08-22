المشرف العام على التنسيق: ٦ آلاف طالب سجلوا رغبات التحاقهم بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من ٦ ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة، في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وكان قد بدأ موقع التنسيق الالكتروني في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الثانوية (الدور الأول) لهذا العام 2020 بحد أدني ٩٧.٦٠٪؜ فأكثر للشعبة العلمية، و حد أدني ٩٤.٤٠ فأكثر للشعبة الهندسية، وحد أدني ٧٩.٩٠٪؜ للشعبة الأدبية.

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