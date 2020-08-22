أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على تراجع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات: تراجعت أسعار الذهب العالمية مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج. وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.35% لتصل إلى 1940.4 دولار للأوقية بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع. واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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