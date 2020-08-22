غرق طفل خلال لهوه على حافة ترعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
لقى طفل مصرعه غرقًا، اليوم السبت، أثناء لهوه على حافة ترعة "الخور" المجاورة لمنزله بجرجا، جنوبي سوهاج.
تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا بغرق طفل في ترعة الخور، بناحية قرية الخلافية.
وتبين غرق الطفل "محمد. خ" 4 سنوات، وجرى انتشال الجثة وإيداعها بمشرحة مستشفى جرجا العام.
وأفاد والده أنه أثناء لهو نجله على حافة ترعة مجاورة لمنزله سقط بها ما أدى لغرقه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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