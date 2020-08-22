نجاح 1320 عملية تركيب "قسطرة قلب" بالتأمين الشامل في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، أن فريق قسطرة القلب تمكن من إجراء أكثر من 1320 قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية بوحدة قسطرة القلب بالمستشفى بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

وأشار دكتور قطب السيد مدير المستشفى، إلى أنه جرى تركيب 383 دعامة وأكثر من 76 جهاز منظم لضربات القلب، وإجراء 861 قسطرة تشخيصية.

وأكد أنه جرى تفعيل منظومة قسطرة القلب الطارئة، لضمان إجراء التدخلات الجراحية الطارئة في الدقائق الأولى من بدء أعراض الإصابة القلبية.